Daimler AG распространил фото салона серийной версии кроссовера Denza X. Ровно месяц назад компания распространила фото автомобиля снаружи

Напомним, что автомобили Denza выпускаются одноименной китайской компанией, которая основана в 2010 году и является совместным предприятием Daimler AG и местной корпорации BYD. Сначала под маркой Denza выпускали недорогие автомобили на агрегатах Mercedes-Benz, а затем стали производить электромобили.

Салон, как и экстерьер Denza X, полностью разрабатывали специалисты Mercedes-Benz. Интерьер отличается простотой форм и тщательной деталировкой, в отдельных элементах явно читается стилистика Мерседесов последней волны. К ним, например, отсылают круглые дефлекторы-«турбины» вентиляции, трехспицевое рулевое колесо, мягкая амбиентная подсветка передней панели.

Что касается шасси, то тут Мерседесом и не пахнет - автомобиль полностью унифицирован с выпускаемым с 2018 года BYD Tang. Новая модель будет выпускаться в двух версиях: электрической и гибридной. В первом случае автомобиль получит 245-сильный электромотор BYD-2018TZ-XS-A. В подключаемом гибриде применяется 2,0-литровый турбомотор BYD487ZQB мощностью 192 л.с. Ему ассистирует пара электродвигателей: 150-сильный спереди и 245-сильный сзади.