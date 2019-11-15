Автомобильный портал Motorpage
15 ноя 2019

Daimler AG полностью раскрыл серийный кроссовер Denza

Daimler AG полностью раскрыл серийный кроссовер Denza
Автор фото: фирма-производитель

Daimler AG распространил фото салона серийной версии кроссовера Denza X. Ровно месяц назад компания распространила фото автомобиля снаружи

Напомним, что автомобили Denza выпускаются одноименной китайской компанией, которая основана в 2010 году и является совместным предприятием Daimler AG и местной корпорации BYD. Сначала под маркой Denza выпускали недорогие автомобили на агрегатах Mercedes-Benz, а затем стали производить электромобили.

Салон, как и экстерьер Denza X, полностью разрабатывали специалисты Mercedes-Benz. Интерьер отличается простотой форм и тщательной деталировкой, в отдельных элементах явно читается стилистика Мерседесов последней волны. К ним, например, отсылают круглые дефлекторы-«турбины» вентиляции, трехспицевое рулевое колесо, мягкая амбиентная подсветка передней панели.

Что касается шасси, то тут Мерседесом и не пахнет -  автомобиль полностью унифицирован с выпускаемым с 2018 года BYD Tang. Новая модель будет выпускаться в двух версиях: электрической и гибридной. В первом случае автомобиль получит 245-сильный электромотор BYD-2018TZ-XS-A. В подключаемом гибриде применяется 2,0-литровый турбомотор BYD487ZQB мощностью 192 л.с. Ему ассистирует пара электродвигателей: 150-сильный спереди и 245-сильный сзади. 

При написании новости использовалась информация:
Drom

Комментарии к новости

Последние новости

...

Электрокроссовер Ford получил имя Mustang Mach-E

14 ноября 2019

Иностранным нарушителям ПДД закроют въезд в столицу

14 ноября 2019

В Англии возродили ретро-бренд по производству фургонов

14 ноября 2019
Hyundai Santa Cruz

Hyundai рассказал о своем первом пикапе

14 ноября 2019
Ferrari Roma 2020

Новое купе Ferrari назвали в честь итальянской столицы

14 ноября 2019

В Подмосковье станет больше дорожных камер

14 ноября 2019

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Geely Emgrand X7 - geely emgrand x7 2018 цветные атласы и контурные карты Тест драйв
15 ноября 2019

Geely Emgrand X7
"Цветные атласы и контурные карты"
Volvo S60 - как volvo s60 2019 маскирует спортивные замашки
Тест драйв
13 ноября 2019

Volvo S60
"Как Volvo S60 маскирует спортивные замашки"
Cadillac Escalade - cadillac escalade 2015 дорогие мои кирпичи
Тест драйв
12 ноября 2019

Cadillac Escalade
"Тест-драйв Cadillac Escalade: Дорогие мои кирпичи"
Renault Kaptur, KIA Soul - сравнительный тест kia soul 2020 и renault kaptur 2016 заглянем под костюмчик: чем сильны renault kaptur и kia soul кроме внешности
Сравнительный тест
11 ноября 2019

Renault Kaptur, KIA Soul
"Заглянем под костюмчик: чем сильны Renault Kaptur и KIA Soul кроме внешности"

Написано новостей:

2 4 6 5 0