Daimler и BMW готовятся к дружбе

Концерны Daimler и BMW готовятся заключить соглашение о сотрудничестве и совместной работе. По данным немецкой газеты Handelsblatt, оно будет заключено в ближайшее время

Хотя официальные лица двух компаний не дают комментариев относительно данной темы, близкие к ним источники сообщают о том, что сотрудничество будет очень плодотворным. Кроме того, совместная работа позволит сэкономить миллиарды евро инвестиций. По всей вероятности, первым совместным проектом станет единая платформа для будущих поколений компактных моделей: Mercedes-Benz A-класса и BMW 1-й серии.

Правда, разработка появится не раньше 2025 года. Вероятнее всего, новая платформа будет уже изначально «заточена» под гибридные и полностью электрические версии, так как с каждым годом ужесточаются экологические требования. К слову, еще одним направлением совместной работы может стать сфера автономного вождения, где у обеих компаний есть серьезные наработки.