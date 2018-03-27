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27 мар 2018

Daimler и BYD представили новый электромобиль

Daimler и BYD представили новый электромобиль
Автор фото: фирма-производитель

В Китае представлена Denza 500: детище совместного предприятия между Daimler и BYD, созданного специально для выпуска электромобилей.

Главным отличием от первой модели является запас хода — он составляет 500 километров. Как и первая модель, Denza 500 построена на платформе Mercedes-Benz B-класса первого поколения. Хэтчбек длиной 4672 миллиметра (колесная база — 2880 мм) продается только в Китае и позиционируется в качестве премиальной модели.

Denza 500 предлагается с двумя электромоторами: мощностью 117 и 184 л.с. Вне зависимости от мощности двигателя хэтчбек оснащается блоком батарей емкостью 70 киловатт-часов. Разгон до «сотни» у хэтчбека занимает 14 и 10,5 секунды соответственно. Максимальная скорость в обоих случаях ограничена электроникой на отметке 150 км/ч.

У Denza 500 довольно богатое оснащение: топовая версия имеет светодиодные фары, 2-зонный климат-контроль, кожаную отделку салона, подогрев передних сидений и мультимедийную систему с 9-дюймовым сенсорным экраном.

Машина по китайским меркам недешевая: Denza 500 обойдется минимум в 298 800 юаней (около 2,7 миллионов рублей).
 

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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