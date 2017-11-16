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16 ноя 2017

Dallara выпустит дорожный спорткар

Dallara выпустит дорожный спорткар
Автор фото: фирма-производитель

Итальянская компания Dallara, это Mercedes-Benz, Ferrari, Rolls-Royce и BMW в мире автоспорта: она проектирует производит самые высокотехнологичные шасси и болиды для различных гоночных серий. На болидах ее производства гоняют пилоты в Индикаре, Формуле-2, Formula E, WEC и многих других. Теперь компания решилась сделать дорожный спорткар.

Это будет двухместный родстер на пространственной раме с кузовом из углеволокна. При весе в 825 килограммов он будет оснащаться 400-сильным двигателем, то есть соотношение массы к весу составит 2:1. До 100 км/ч родстер, который назвали Stradale (на итальянском «дорожный») сможет разогнаться за 3,5 секунды, его максимальная скорость составит 280 км/ч.

Для спорткара будет предлагаться трековый пакет с большим антикрылом, создающим в районе задних колес прижимную силу в 800 кг. Управляемость спорткара заметно улучшится, но максимальная скорость упадет до 260 км/ч. Также, Dallara предложит в качестве опции лобовое стекло и подъемные двери — это сделает машину всепогодной.

Всего Dallara намерена сделать 600 Stradale, по 120 автомобилей в год Заказы компания начала принимать еще до того, как рассекретила характеристики и дизайн родстера, причем ей удалось продать 45 автомобилей, просто рассказав клиентам о родстере, без показа картинок или прототипов.

В числе заказавших родстер значатся экс-пилоты Формулы 1 Жан Алези и Паоло Барилла. Родстером также восхитился глава концерна Fiat Chrysler Automobiles Серджио Маркионне, но в Dallara не подтверждают и не опровергают слухи о том, что он тоже оставил депозит в размере 50 тысяч евро за один из экземпляров родстера.

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Dallara

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