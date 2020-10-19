Дальнему Востоку хотят продлить ввоз праворульных авто без «ЭРЫ-ГЛОНАСС»

В правительстве России прорабатывают вопрос очередного продления упрощенного порядка ввоза праворульных автомобилей для жителей Дальневосточного федерального округа (ДФО). Речь идет о возможности ввезти одну машину в год без установки на нее дорогостоящей системы вызова экстренных служб «ЭРА-ГЛОНАСС»

О высокой вероятности продления льготы сообщило Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики. В ведомстве рассказали, что в аппарат полномочного представителя президента РФ в ДФО, вице-премьера Юрия Трутнева поступают соответствующие «обращения от граждан и общественных организаций автомобилистов».

«На Дальнем Востоке использование праворульных импортных автомобилей получило достаточно широкое распространение. Пролонгация временных правил ввоза таких машин важна для дальневосточников. В связи с этим на уровне правительства России прорабатывается вопрос о продлении срока временных правил», — цитирует пресс-служба Минвостокразвития полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

С 1 января 2017 года все впервые выпускаемые в обращение автомобили в России (новые и импортированные подержанные) должны оснащаться SOS-системой «ЭРА-ГЛОНАСС». Для этого в транспортных средствах устанавливаются устройства экстренного вызова оператора. В ДФО нововведение заблокировало импорт праворульных машин, цена установки системы на подержанные авто составляла 30-70 тысяч рублей, что стало серьезной прибавкой к стоимости «бэушек» из Японии.