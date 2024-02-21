Deepal снова объявил о старте продаж SL03, но уже с другими батареями

Китайская компания Deepal, являющаяся совместным брендом CALT, Huawei и Changan, запустила продажи своего электрического седана SL03 еще в 2022 году, однако сейчас стало известно, что “электричка” претерпела небольшое изменение

Теперь Deepal SL03 будет предложен с двумя батареями емкостями 58,9 или 66,8 кВт*ч. Версия 2023 года была предложена с батареями на 51,1 кВт*ч или 79,97 кВт*ч. В связи с этим запас хода для младшего аккумулятора увеличился с 515 км до 530 км, а вот для старшего сократился с 705 км до 610 км. Силовая установка осталась без изменений. Автомобиль оснащен одним электромотором мощностью 218 л.с. или 258 л.с. в зависимости от комплектации (крутящий момент у обоих двигателей - 320 Нм).

Отмечается, что цены теперь стартуют от 156 900 юаней (2 000 000 рублей) за версию с 218-сильным мотором и от 173 900 юаней (2 225 000 рублей) за автомобиль с самым мощным электродвигателем. Никаких других изменений больше нет. Габариты автомобиля все также составляют: 4820/1890/1480 мм, при колесной базе в 2900 мм. Внутри устанавливается 14,6-дюймовый экран мультимедийной системы и узкая цифровая приборка. Дисплей “мультимедийки” может стоять как в вертикальном, так и в горизонтальном положении, а также поворачиваться на 15° в сторону водителя или переднего пассажира. Самая дорогая версия отличается наличием голосового ассистента с искусственным интеллектом.