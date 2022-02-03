Консалтинговое агентство LMC Automotive опубликовало прогноз, согласно которому продажи новых автомобилей в 2022 году вырастут на 6%. Причиной оптимизма стало предположение, что глобальный дефицит полупроводников в третьем квартале должен прекратиться.

Мировые продажи новых автомобилей по итогам 2022 года могут достигнуть 85 млн штук. Особенно серьезно должен прибавить европейский рынок, поскольку именно он пострадал в наибольшей степени – должен сработать эффект «низкой базы».

А уже в 2023 году авторынок, по ожиданиям аналитиков, должен полностью восстановиться и показать рост.