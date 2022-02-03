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3 фев 2022

Дефицит комплектующих для новых автомобилей продлится до третьего квартала 2022 года

Дефицит комплектующих для новых автомобилей продлится до третьего квартала 2022 года

Консалтинговое агентство LMC Automotive опубликовало прогноз, согласно которому  продажи новых автомобилей в 2022 году вырастут на 6%. Причиной оптимизма стало предположение, что глобальный дефицит полупроводников в третьем квартале должен прекратиться.

Мировые продажи новых автомобилей по итогам 2022 года могут достигнуть 85 млн штук. Особенно серьезно должен прибавить европейский рынок, поскольку именно он пострадал в наибольшей степени – должен сработать эффект «низкой базы».

А уже в 2023 году авторынок, по ожиданиям аналитиков, должен полностью восстановиться и показать рост.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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