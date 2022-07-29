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29 июл 2022

Дефицит микросхем в России будет преодолен

Дефицит микросхем в России будет преодолен

Люди часто задаются вопросом – неужели в нашей стране нет необходимого производства, которое позволило бы отечественному автопрому не зависеть от глобальных проблем, вроде дефицита микросхем?

Производство есть, и, в частности, электронные предприятия, готовы полностью перекрыть весь спрос. К примеру, московский завод «Микрон» заявил о готовности к масштабному иvпортозамещению. Надо сказать, что «Микрон» уже в 2018 году стал поставлять компоненты российским заводам, включая тем, которые принадлежат иностранным компаниям, вроде Volkswagen.

При самых положительных сценариях, отечественный производитель сможет локализовать до 80 процентов всей базы электронных компонентов.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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