Дефицит микросхем в России будет преодолен

Люди часто задаются вопросом – неужели в нашей стране нет необходимого производства, которое позволило бы отечественному автопрому не зависеть от глобальных проблем, вроде дефицита микросхем?

Производство есть, и, в частности, электронные предприятия, готовы полностью перекрыть весь спрос. К примеру, московский завод «Микрон» заявил о готовности к масштабному иvпортозамещению. Надо сказать, что «Микрон» уже в 2018 году стал поставлять компоненты российским заводам, включая тем, которые принадлежат иностранным компаниям, вроде Volkswagen.

При самых положительных сценариях, отечественный производитель сможет локализовать до 80 процентов всей базы электронных компонентов.