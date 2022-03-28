Дефицит запчастей заставляет дилеров импровизировать

Официальные дилеры целого ряда марок столкнулись с дефицитом оригинальных запчастей и расходных материалов, которые используются при ТО и гарантийных ремонтах. Какой выход из ситуации?

Если фирменных деталей нет, то давайте предлагать клиентам «неоригинал», тем более, что он порой и дешевле. Если и здесь есть проблемы с запасами, значит будем использовать бу-запчасти. Проблемы с расходниками фиксируются и у Volkswagen, и у Skoda, и у Mazda, и у многих других. Клиенты в официальных сервисных центрах порой не могут купить даже фильтры и технологические жидкости.

Официально, дилеры никак не комментируют ситуацию с использованием поддержанных и неоригинальных запчастей. Однако, недавно в распоряжении РОАД оказались официальные письма от представительств дилерам, где такая тактика буквально предписывалась. К примеру, Ford Sollers официально разрешил дилерам закупать запчасти у любых независимых поставщиков.