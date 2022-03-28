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28 мар 2022

Дефицит запчастей заставляет дилеров импровизировать

Дефицит запчастей заставляет дилеров импровизировать

Официальные дилеры целого ряда марок столкнулись с дефицитом оригинальных запчастей и расходных материалов, которые используются при ТО и гарантийных ремонтах.  Какой выход из ситуации?

Если фирменных деталей нет, то давайте предлагать клиентам «неоригинал», тем более, что он порой и дешевле. Если и здесь есть проблемы с запасами, значит будем использовать бу-запчасти.  Проблемы с расходниками фиксируются и у Volkswagen, и у Skoda, и у Mazda, и у многих других.  Клиенты в официальных сервисных центрах порой не могут купить даже фильтры и технологические жидкости.

Официально, дилеры никак не комментируют ситуацию с использованием поддержанных и неоригинальных запчастей. Однако, недавно в распоряжении РОАД оказались официальные письма от представительств дилерам, где такая тактика буквально предписывалась. К примеру, Ford Sollers официально разрешил дилерам закупать запчасти у любых независимых поставщиков. 

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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