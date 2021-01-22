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22 янв 2021

DeLorean DMC-12 попробуют снова возродить

DeLorean DMC-12 попробуют снова возродить
Автор фото: фирма-производитель

Знакомый читателям Motorpage по фильму «Назад в будущее» автомобиль будет возрожден в виде электрокара

Ох уж этот бедный DeLorean. В течение последнего десятилетия его пытались возродить раза три, если не больше, правда, эти планы не двинулись никуда дальше намерений. Посмотрим, как пойдут дела у компании из Техаса. В 2016 году несколько энтузиастов приобрели права на торговую марку DMC и соответствующий логотип. Чуть позже зародилась и фирма - Delorean Motor Company, которая и займется выпуском новинки.

Да, сам автомобиль станет электромобилем. Хотя изначально машину планировалось комплектовать оригинальным 2,85-литровым бензиновым двигателем V6 мощностью 130 лошадиных сил.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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