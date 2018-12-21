День, когда Москва встанет

Совсем недавно эксперты ЦОДД прогнозировали ухудшение дорожной ситуации вплоть до 10-балльных пробок, в период с 24 по28 декабря. Очевидно, что это связано с началом предновогодней активности, однако сейчас появилась конкретная дата, когда Москва встанет окончательно

Запомните - 26 декабря. Именно в этот день город замрет обездвиженным. Причиной тому станут десятибалльные пробки, которые, в свою очередь, будут вызваны проведением Общероссийской новогодней елки. Традиционно на нее съезжаются отличники, победители различных олимпиад, воспитанники детских домов, так что концентрация автомобилей и автобусов на московских дорогах будет крайне высокой.

По словам главы ЦОДД, Вадима Юрьева: «Пик транспортной загруженности придется на 26 декабря, в день Общероссийской новогодней елки, в этот день мы прогнозируем 10-балльные пробки. Нам важно совместно с ГИБДД обеспечить безопасность детей, чтобы они приехали и уехали на автобусах». К слову, в 2014 году, правда уже 25 декабря, Москва простояла в десятибалльных пробках целые сутки, тогда ситуация осложнялось большим количеством снега, с которым коммунальные службы попросту не смогли справиться.