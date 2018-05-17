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17 май 2018

Денег больше нет: льготные программы кредитования завершены

Денег больше нет: льготные программы кредитования завершены

В этом году правительство вдвое урезало средства, выделенные на льготные программы кредитования и автолизинга. Они ожидаемо закончились.

Приобрести автомобиль по льготным программам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» в центральной части России уже невозможно: банки прекратили прием заявок, а производители говорят, что средства практически закончились.

Из выделенных на все про все, включая программы льготного лизинга коммерческой техники, 7,5 миллиардов рублей осталось 500 миллионов рублей, которых не хватит даже до конца этого месяца, пишет «КоммерсантЪ». В этом году Минпромторг планировал продать по различным программам стимулирования авторынка 80,6 тысяч автомобилей, а уже продал 85,9 тысяч. Единственный регион, где программа господдержки продолжает действовать: Дальний Восток. Там при покупке нового автомобиля отечественного производства можно получить 25-процентную скидку.

Новые средства из бюджета на программы льготного автокредитования в этом году выделяться вряд ли будут. Аналитики говорят, что это замедлит рост рынка, но не так сильно как прогнозировалось раньше: сегодня доля автомобилей, проданных по льготным программам автокредитования не превышает 16% от общего объема продаж новых автомобилей.

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При написании новости использовалась информация:
КоммерсантЪ

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