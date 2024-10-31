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31 окт 2024

Denza показала, как будет выглядеть салон большого седана Z9

Denza показала, как будет выглядеть салон большого седана Z9
Автор фото: фирма-производитель

Китайская компания Denza, изначально созданная совместно с BYD и Mercedes-Benz, показала эскизы интерьера будущего седана Z9. Старт продаж запланирован на следующий месяц

На изображениях можно заметить интересную переднюю панель, в которую интегрирован широкий цифровой кластер, состоящий из крупного центрального экрана и двух удлиненных дисплеев по краям (один из них отвечает за “приборку”, а другой - “мультимедийка” для переднего пассажира). Также здесь есть боковые экраны камер заднего вида. Кроме этого, изображения демонстрируют задний диван, где для каждого пассажира имеется оттоманка.

Линейка Z9 уже включает хэтчбек GT, который дебютировал в сентябре этого года. Однако в следующем месяце выведут седан с внушительными габаритами. Его длина - 5220 мм, ширина - 1990 мм, высота - 1518 мм, а колесная база - 3125 мм. Приводится в движение Z9 будет электрической или гибридной силовыми установками.

При написании новости использовалась информация:
cnevpost

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