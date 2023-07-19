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19 июл 2023

Denza представила новый кроссовер

Denza представила новый кроссовер
Автор фото: фирма-производитель

Компания Denza, являющаяся совместным предприятием BYD и Mercedes, представила новый кроссовер под названием N7

Автомобиль получил достаточно современный экстерьер и стильным салон. Бросаются в глаза светодиодные фары в форме крыльев, а также множество хромированных горизонтальных вставок. На передней панеле расположился широкий экран мультимедийной системы диагональю 15,6 дюйма.  Большая часть салона выполнена из однотонной экокожи, а дополняют интерьер круглые дефлекторы воздуховодов.

Denza N7 представлен в двух модификациях. В первом случае автомобиль оснащен гибридной установкой, в основе которой лежит 1,5-литровый двигатель мощностью 138 л.с. и один электромотор мощностью 138 л.с.,  217 л.с. или  272 л.с. Вторая модификация - электрическая и может оснащаться как одним электромотором мощностью 312 л.с., так и двумя на каждой оси мощностями 272 л.с.и 312 л.с.   

При написании новости использовалась информация:
carsweek, ixbt

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