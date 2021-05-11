Дептранс назвал самое аварийное время суток

Как вы думаете, в какие часы на дорогах столицы происходит наибольшее количество аварий. По логике вещей можно предположить, что подобное случается в часы-пик, когда улицы просто переполнены машинами, однако, департамент транспорта заявляет обратное

С 21:00 до 2 часов ночи – именно этот промежуток времени был признан самым аварийным. По статистике на этот период приходится более трети всех дорожно-транспортных происшествий. Причиной тому является превышение автомобилистами допустимой скорости, на которое их провоцируют пустые дороги. Интересно, что если посмотреть на аварии с участием пешеходов, то для них самым опасным окажется период с десяти часов утра до двух часов дня- именно в это время происходит наибольший процент происшествий.

В тоже время транспортный департамент отчитывается об улучшении статистики ДТП. В нынешнем году на дорогах столицы было зафиксировано 1659 аварий с пострадавшими, в которых были ранены 1891 человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года было зафиксировано практически 25-процентное снижение.