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23 мар 2022

Депутаты Госдумы предложили провести амнистию по штрафам

Депутаты Госдумы предложили провести амнистию по штрафам

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил провести амнистию по штрафам автомобилистов на фоне санкционного давления на граждан

Важно понимать, что амнистия коснется штрафов  лишь по незначительным административным правонарушениям.  Большинство из них прописано в двенадцатой статье  Кодекса об административных правонарушениях. Все санкции мы перечислять не будем, лишь упомянем, что туда входят штрафы за превышение скорости,  штраф за проезд на запрещающий сигнал светофора и штраф за использование мобильного телефона за рулем (из свежего).

Разумеется, более серьезные нарушения, вроде вождения в нетрезвом виде  или невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения под амнистию не попадут.  Согласно процедуре инициатива, после рассмотрения профильными комитетами,  ее выведут на голосование на ближайшем заседании Госдумы.

При написании новости использовалась информация:
Лента.ру

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