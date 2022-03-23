Депутаты Госдумы предложили провести амнистию по штрафам

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил провести амнистию по штрафам автомобилистов на фоне санкционного давления на граждан

Важно понимать, что амнистия коснется штрафов лишь по незначительным административным правонарушениям. Большинство из них прописано в двенадцатой статье Кодекса об административных правонарушениях. Все санкции мы перечислять не будем, лишь упомянем, что туда входят штрафы за превышение скорости, штраф за проезд на запрещающий сигнал светофора и штраф за использование мобильного телефона за рулем (из свежего).

Разумеется, более серьезные нарушения, вроде вождения в нетрезвом виде или невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения под амнистию не попадут. Согласно процедуре инициатива, после рассмотрения профильными комитетами, ее выведут на голосование на ближайшем заседании Госдумы.