Депутаты Госдумы раскритиковали запрет на въезд в центр городов

Власти множества европейских стран, в рамках борьбы за благополучие экологии и свободу дорожного трафика, внедрили запрет проезда автомобилей в центры мегаполисов. У нас, в России, тоже прониклись этой идеей и который раз чиновники пытаются продвинуть законопроект.

Впрочем, у этой инициативы есть и критика, скажем недавно депутаты Госдумы заявили, что запрет на проезд автомобилей в центры городов существенно ударит по туристическому бизнесу - для успешной реализации запретов необходимо сперва продумать логистику для туристов и решить вопросы с перехватывающими парковками для туристических автобусов.

Отметим, что уже сейчас некоторые города России не пускают машины на свои центральные улицы, правда, пока что запрет вызван небольшой пропускаемостью окружающего пространства.