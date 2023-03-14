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14 мар 2023

Депутаты Госдумы собираются урегулировать автомобильные продажи

Депутаты Госдумы собираются урегулировать автомобильные продажи

В Госдуму внесли законопроект о поправках в закон «О торговле» - в нем содержится один важный пункт, где указано, что дилерам запретят продавать машины дороже рекомендованной розничной цены (РРЦ)

Авторы законопроекта объясняют свою позицию тем, что  за два года цены на машины и так значительно выросли, а сегодня дилеры активно навязывают дополнительные опции клиентам, в результате последние переплачивают втридорога. Также чиновники считают, что стандартная прибыль дилера уже учтена производителем при расчёте рекомендованной цены.

Впрочем, у данной инициативы появились и противники. Некоторые эксперты полагают, что такая политика может привести к появлению дополнительной прослойки между дилером и конечным потребителем – активизируется черный рынок, когда перекупщики будут скупать машины у дилеров  и продавать их в частном порядке, но с собственной наценкой.

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