Депутаты Госдумы собираются урегулировать автомобильные продажи

В Госдуму внесли законопроект о поправках в закон «О торговле» - в нем содержится один важный пункт, где указано, что дилерам запретят продавать машины дороже рекомендованной розничной цены (РРЦ)

Авторы законопроекта объясняют свою позицию тем, что за два года цены на машины и так значительно выросли, а сегодня дилеры активно навязывают дополнительные опции клиентам, в результате последние переплачивают втридорога. Также чиновники считают, что стандартная прибыль дилера уже учтена производителем при расчёте рекомендованной цены.

Впрочем, у данной инициативы появились и противники. Некоторые эксперты полагают, что такая политика может привести к появлению дополнительной прослойки между дилером и конечным потребителем – активизируется черный рынок, когда перекупщики будут скупать машины у дилеров и продавать их в частном порядке, но с собственной наценкой.