Автомобильный портал Motorpage
17 май 2018

Депутаты не хотят штрафовать за несезонные шины

Депутаты не хотят штрафовать за несезонные шины

Законопроект о введении штрафа за использование шин не по сезону «болтается» в Госдуме уже два года, причем он ни разу так и не дошел до первого чтения.

Законопроект был внесен в 2016 году сенаторами Вадимом Тюльпановым и Андреем Клишасом, а также депутатом Госдумы Сергеем Теном. Он предполагал введение штрафа в размере 2000 рублей за использование летних шин зимой, а зимних в летний период.

После очередной редактуры авторы вновь предоставили законопроект на суд комитета по транспорту, а тот, в свою очередь, вновь забраковал его рекомендовав депутатам отклонить законопроект уже в первом чтении.

«В такой редакции законопроект не пройдет, а если мы хотим, чтобы меньше ДТП было, надо по-другому к этому подходить. Надо делать аналитику других стран и решать как-то иначе этот вопрос», — заявил глава профильного комитета Евгений Москвичев.

В комитете также не уверены в том, что шипованные шины летом разрушают дорожное покрытие, так как авторы не привели ни одного аргумента в пользу своего довода. Кроме того, в законопроекте содержится норма о штрафе за недостаточную глубину протектора, так как запрет на эксплуатацию такого автомобиля содержится в действующем Техрегламенте.
 

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
РИА Новости

Комментарии к новости

Последние новости

...
Volkswagen Jetta

Новая Volkswagen Jetta появится в России

17 мая 2018
светофор

Время красного сигнала для пешеходов ограничат 45 секундами

17 мая 2018
DS 8

DS представит нового флагмана в год 65-летия Citroen DS

17 мая 2018
осаго

Стало известно, насколько подорожает ОСАГО

17 мая 2018
Kia Sportage

Kia Sportage получит «мягкий» дизельный гибрид

17 мая 2018

Денег больше нет: льготные программы кредитования завершены

17 мая 2018

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Lada XRay - lada xray 2018 один из самых универсальных автомобилей в своем классе Тест драйв
17 мая 2018

Lada XRay
"LADA XRAY – один из самых универсальных автомобилей в своем классе"
Jaguar E-Pace - jaguar e-pace 2018 недешевый кроссовер для первого знакомства с jaguar
Тест драйв
14 мая 2018

Jaguar E-Pace
"Jaguar E-Pace: недешевый кроссовер для первого знакомства с Jaguar"
Renault Dokker - renault dokker 2018 тест при помощи стиральной машины
Тест драйв
11 мая 2018

Renault Dokker
"Renault Dokker: тест при помощи стиральной машины"
Nissan Qashqai - nissan qashqai 2014 вопреки шаблонам
Автопутешествия
09 мая 2018

Nissan Qashqai
"Вопреки шаблонам"

Написано новостей:

2 1 2 3 5