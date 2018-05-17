Законопроект о введении штрафа за использование шин не по сезону «болтается» в Госдуме уже два года, причем он ни разу так и не дошел до первого чтения.

Законопроект был внесен в 2016 году сенаторами Вадимом Тюльпановым и Андреем Клишасом, а также депутатом Госдумы Сергеем Теном. Он предполагал введение штрафа в размере 2000 рублей за использование летних шин зимой, а зимних в летний период.

После очередной редактуры авторы вновь предоставили законопроект на суд комитета по транспорту, а тот, в свою очередь, вновь забраковал его рекомендовав депутатам отклонить законопроект уже в первом чтении.

«В такой редакции законопроект не пройдет, а если мы хотим, чтобы меньше ДТП было, надо по-другому к этому подходить. Надо делать аналитику других стран и решать как-то иначе этот вопрос», — заявил глава профильного комитета Евгений Москвичев.

В комитете также не уверены в том, что шипованные шины летом разрушают дорожное покрытие, так как авторы не привели ни одного аргумента в пользу своего довода. Кроме того, в законопроекте содержится норма о штрафе за недостаточную глубину протектора, так как запрет на эксплуатацию такого автомобиля содержится в действующем Техрегламенте.

