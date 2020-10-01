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1 окт 2020

Депутаты не снизят для нас стоимость парковки

Депутаты не снизят для нас стоимость парковки

Депутаты Мосгордумы отклонили законопроект, предусматривающий двукратное снижение штрафа за неоплату парковки в городе

Мосгордума в первом чтении отклонила законопроект, предусматривающий двукратное снижение штрафа за неоплату парковки в городе — с 5 тыс. руб. до 2,5 тыс. руб. Об этом сообщает РИА «Новости». Инициативу снизить штрафы поддержали только два депутата, 14 — проголосовали против, а еще трое воздержались.

Законопроект разработал депутат Мосгордумы Михаил Тимонов. Он отмечал, что штраф за неоплату парковки был введен в городе в 2008 году и на протяжении 11 лет его размер составлял 2,5 тыс. руб., пока в 2019 году его не увеличили вдвое. 

При написании новости использовалась информация:
РБК

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