Депутаты не снизят для нас стоимость парковки

Депутаты Мосгордумы отклонили законопроект, предусматривающий двукратное снижение штрафа за неоплату парковки в городе

Мосгордума в первом чтении отклонила законопроект, предусматривающий двукратное снижение штрафа за неоплату парковки в городе — с 5 тыс. руб. до 2,5 тыс. руб. Об этом сообщает РИА «Новости». Инициативу снизить штрафы поддержали только два депутата, 14 — проголосовали против, а еще трое воздержались.

Законопроект разработал депутат Мосгордумы Михаил Тимонов. Он отмечал, что штраф за неоплату парковки был введен в городе в 2008 году и на протяжении 11 лет его размер составлял 2,5 тыс. руб., пока в 2019 году его не увеличили вдвое.