Депутаты одобрили проект обжалования штрафов через госуслуги

В скором времени введут упрощенную процедуру оспаривания штрафов за нарушение ПДД: это можно будет сделать через портал госуслуг. Соответствующий законопроект Дума одобрила в первом чтении

Инициатива была внесена в октябре 2019 года. Согласно задумке авторов проекта, автомобилисты смогут направлять жалобу на постановление в суд в электронной форме. При этом суд будет рассматривать документ в том случае, если у него есть такая техническая возможность.

«Такой упрощенный порядок обжалования постановлений по делу об административном правонарушении позволит сократить материальные и временные издержки лиц, чьи права были нарушены в результате вынесения постановления по делу об административном правонарушении на основании ошибочных данных, полученных от фиксирующих технических средств», — указано в пояснительной записке к документу.

Жалобу можно направить в ГИБДД или суд, ответ заявителю придет также через портал в течение трех дней. Примечательно, что обжалование через интернет уже запущено в Москве. Ожидается, что в случае конечного одобрения новая процедура станет доступна уже весной 2020-го. Тем не менее первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков считает, что срок вступления в силу поправок придется сдвигать на 2021 год, так как у правительство ещё н обладает необходимой материально-технической базой.