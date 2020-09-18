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18 сен 2020

Депутаты предложили отменить штрафы с камер для машин с мигалками

Депутаты предложили отменить штрафы с камер для машин с мигалками

В ЛДПР разработали законопроект, предусматривающий освобождение владельцев машин оперативных служб от штрафов, которые были выписаны на основе данных с дорожных камер

Как сообщает РБК, группа депутатов от фракции ЛДПР направила в правительство России законопроект, предусматривающий освобождение от штрафов владельцев автомобилей с синими проблесковыми маячками.

Речь идет об автомобилях оперативных служб, водители которых имеют право не соблюдать некоторые правила при выполнении неотложного служебного задания. В частности, им разрешено не обращать внимание на скоростной режим и сигналы светофоров. При этом данные нарушения автоматически фиксируются дорожными камерами, в результате чего государственным органам приходят штрафы.

В связи с этим депутаты предлагают внести изменение в статью 2.6 КоАП, которое освобождает собственников автомобилей с включенными проблесковыми маячками от штрафов за нарушения ПДД в случае их фиксации автоматическими комплексами. При этом в документе отмечено, что ответственность должна быть снята только «при условии обеспечения безопасности движения».

При написании новости использовалась информация:
РБК

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