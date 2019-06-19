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19 июн 2019

Депутаты предложили увеличить время бесплатной парковки

Депутаты предложили увеличить время бесплатной парковки

Представители фракции «Единая Россия» предложили сделать бесплатными первые десять минут парковки

В Москве лимит бесплатной парковки может быть увеличен с пяти до десяти минут. Соответствующий законопроект подготовили депутаты «Единой России». На данный момент документ уже внесен на рассмотрение в Госдуму. Любопытно, что помимо столицы нововведение должно коснуться и остальных российских городов, где действует платная стоянка.

«Увеличенный интервал позволит водителям совершить загрузку, выгрузку вещей, высадку пассажиров, а также, в случае необходимости, беспрепятственно покинуть место стоянки», — говорится в документе. В свою очередь, в столичном департаменте транспорта выступили против таких изменений. Как сообщил представитель ведомства РИА «Новости», организация платных парковок в Москве на данный момент является оптимальной.

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При написании новости использовалась информация:
РБК

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