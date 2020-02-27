Депутаты предложили ввести налоговый вычет при покупке автомобиля

«Справедливая Россия» внесла в Госдуму проект о налоговой льготе при покупке отечественных автомобилей

В России могут ввести имущественный налоговый вычет по налогу на доходы физлиц (НДФЛ) при покупке автомобиля российского производства. С такой инициативой выступили депутаты «Справедливой России». На данный момент этот документ уже внесен на рассмотрение в Госдуму, сообщает «Парламентская газета».

Депутаты предлагают установить налоговый вычет в размере 10% от суммы, потраченной на приобретение легкового автомобиля для личных и семейных нужд. Такая машина должна быть собрана в России, а расходы на нее — не превышать 1 млн рублей. Таким образом, налоговый вычет составит не более 100 тыс. рублей. Льготу предлагается предоставлять не чаще одного раза в пять лет.

По заявлению руководителя фракции Сергея Миронова, которого цитирует агентство «Москва», такая поддержка для не самых богатых граждан будет вполне ощутимой, кроме того, ее почувствует и российский автопром. При этом парламентарий уверен, что региональные и местные бюджеты потеряют незначительные средства.