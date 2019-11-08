Депутаты предложили запретить эвакуацию автомобилей инвалидов

Председатель комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) предложил запретить эвакуацию автомобилей со знаком «инвалид»

Вместо карательных мер депутат предлагает просто переносить автомобили в безопасное место. «Что касается вопроса эвакуации транспортных средств, мы предлагаем запретить эвакуировать автомобили, на которых размещен знак «инвалид». Нам кажется это недопустимым, если оно действительно мешает прохожим и транспортным средствам, то достаточно его просто перенести, перевезти в безопасное место. Нилов поспешил заметить, что вопрос эвакуации стоит достаточно остро, так как парламентарии получают многочисленные обращения общественных организаций по этому поводу.

Важно заметить, что совсем скоро инвалидам начнут выдавать автомобильные знаки, позволяющие бесплатно парковаться в любом регионе России. С соответствующей инициативой выступил Минтруд. Ведомство уже приступило к разработке такого законопроекта. Если документ одобрят, знаки начнут регистрировать в Федеральном реестре инвалидов, а оттуда эти данные передадут администраторам парковок в регионах.