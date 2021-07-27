Дешевый ли в России бензин?

Аналитики «РИА-Новости» составили рейтинг европейских стран по доступности бензина. Оценку производили сразу по двум параметрам

Параметр первый – абсолютное значение розничной стоимости литра бензина. Параметр второй – относительное значение, выраженное в количестве литров, которые житель той или иной страны может купить на свою зарплату. Отметим, что бензин выбран с октановым числом АИ-95.

Итак, если оценивать страны только по первому параметру, то Россия находится в лидерах. Дешевле бензин оказался лишь в Казахстане - 34.3 рубля за литр топлива (средняя стоимость в России – 50 рублей). К сожалению, по второму пункту мы находимся лишь в середине списка, который состоит из тридцати двух стран. Лидером же стал Люксембург.