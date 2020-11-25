Дилеры назвали самые популярные у россиян автомобильные опции

Одними из самых востребованных опций оказались диодная оптика, цифровая «приборка», бесключевой доступ и запуск двигателя

Эксперты дилерского центра «Авилон» перечислили оснащение, которое российские клиенты чаще всего докупают при приобретении машины. Чтобы выяснить, какие опции являются самыми популярными среди россиян, эксперты изучили продажи автомобилей массового (Hyundai, Volkswagen и Mitsubishi) и премиального (Audi, BMW, MINI, Mercedes-Benz, Jaguar Land Rover и Volvo) сегментов, а также люксового Bentley.

Среди покупателей машин Audi самой востребованной опцией оказались светодиодные фары – их выбирают 100 процентов клиентов. На второй строчке – крупные колесные диски (90 процентов), а на третьей – виртуальная «приборка» (75 процентов). Покупатели Jaguar Land Rover в 62 процентах случаев дооснащают машины бесключевым доступом, в 56 процентах – панорамной крышей. Третья по популярности опция – цифровая приборная панель, которую выбирают 51 процент клиентов.