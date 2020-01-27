Дилеры прогнозируют падение продаж

По прогнозу ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД), в 2020 году падение продаж новых легковых автомобилей в России составит около восьми процентов

В нынешнем году продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в России могут упасть на 8%. С таким прогнозом выступила Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД), сообщает «Автостат». Что касается вторичного рынка, то в организации считают, что тут продажи сохранятся на уровне 2019 года. По прогнозам по итогу 2020 г. в России будет перепродано около 5,4 млн машин.

Напомним, что в 2019 г. в России было продано 1 759 532 новых легковых и легких коммерческих автомобиля, что на 2,3% (41,1 тыс. ед.) меньше, чем в 2018 году. При этом последний месяц прошлого года ознаменовался увеличением продаж на 2,3% (179 тыс. автомобилей). Таким образом, российский рынок впервые показал рост после падения в течение восьми месяцев подряд.