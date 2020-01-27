Автомобильный портал Motorpage
27 янв 2020

Дилеры прогнозируют падение продаж

Дилеры прогнозируют падение продаж

По прогнозу ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД), в 2020 году падение продаж новых легковых автомобилей в России составит  около восьми процентов

В нынешнем году продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в России могут упасть на 8%. С таким прогнозом выступила Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД), сообщает «Автостат». Что касается вторичного рынка, то в организации считают, что тут продажи сохранятся на уровне 2019 года. По прогнозам по итогу 2020 г. в России будет перепродано около 5,4 млн машин.

Напомним, что в 2019 г. в России было продано 1 759 532 новых легковых и легких коммерческих автомобиля, что на 2,3% (41,1 тыс. ед.) меньше, чем в 2018 году. При этом последний месяц прошлого года ознаменовался увеличением продаж на 2,3% (179 тыс. автомобилей). Таким образом, российский рынок впервые показал рост после падения в течение восьми месяцев подряд.

При написании новости использовалась информация:
РБК

Комментарии к новости

Последние новости

...

Volkswagen хочет обогнать Tesla

27 января 2020

За продажу автомобилей с пробегом предлагают штрафовать

27 января 2020

Первый пикап Hyundai получит мотор от Genesis

27 января 2020
Kia QYi

Kia анонсировала премьеру нового кроссовера

24 января 2020

В Genesis сделают конкурента BMW X7

24 января 2020

Китайский вирус угрожает автомобильной промышленности США

24 января 2020

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Chevrolet Tahoe - chevrolet tahoe 2018 кирпич особого назначения Тест драйв
24 января 2020

Chevrolet Tahoe
"Chevrolet Tahoe: кирпич особого назначения"
Lexus LS - lexus ls 500 2018 «импозантный, как рояль»
Тест драйв
22 января 2020

Lexus LS
"«Импозантный, как рояль»"
Subaru XV - subaru xv tokyo 2019 знает, на какие точки нажимать
Тест драйв
18 января 2020

Subaru XV
"Subaru XV Tokyo знает, на какие точки нажимать"
Mercedes-Benz GLE, Volkswagen Touareg - сравнительный тест. трудный выбор между «пакетным» mercedes-benz gle 2020 и «навороченным» volkswagen touareg 2019
Сравнительный тест
14 января 2020

Mercedes-Benz GLE, Volkswagen Touareg
"Трудный выбор между «пакетным» Mercedes-Benz GLE и «навороченным» Volkswagen Touareg"

Написано новостей:

2 5 0 9 1