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31 мар 2020

Дилеры просят разрешить им работать на текущей неделе

Дилеры просят разрешить им работать на текущей неделе

Автодилеры просят правительство РФ разрешить срочные работы по техобслуживанию, ремонту автомобилей, а также продажу запчастей на текущей неделе, объявленной в России нерабочей. Письмо с таким содержанием ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) направила премьер-министру Михаилу Мишустину

«Просим вас внести дополнения в распоряжение правительства РФ при условии строгого соблюдения всех установленных санитарно-эпидемиологических требований. Разрешить в дежурном режиме проведение срочных работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей при соблюдении санитарно-эпидемиологических требований. Разрешить продажу автомобильных запасных частей, моторных масел, шин», — говорится в письме.

В РОАД считают, что в условиях пандемии коронавируса экстренные службы, в том числе скорая помощь, полиция, Росгвардия, аварийно-спасательные службы, а также службы доставки медикаментов в аптеки и больницы, организации доставки продуктов питания, а также пострадавшее население будут остро нуждаться в автотранспорте в исправном состоянии.

«Официальные дилеры, имеющие станции технического обслуживания, построенные по высоким стандартам производителей, позволяющие обеспечить максимально возможное разделение клиентского потока, обладают возможностью осуществлять неотложный ремонт автомобилей при полном обеспечении санитарно-эпидемиологической безопасности клиентов и сотрудников», — комментирует президент РОАД Олег Мосеев.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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