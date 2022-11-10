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10 ноя 2022

Дилеры Suzuki стали завозить кроссовер Vitara из ОАЭ

Дилеры Suzuki стали завозить кроссовер Vitara из ОАЭ

Дилеры японской марки стали обеспечивать себя машинами по каналам параллельного импорта. «Первой ласточкой» стал кроссовер Vitara.

Стоит оговориться сразу – в свое время Vitara считалась кроссовером среднего класса, но теперь ценник на автомобиль такой, его впору записывать в премиальный сегмент. Vitara нынче продают лишь в одной комплектации с атмосферным мотором 1.6, мощностью в 115 лошадиных сил и автоматической коробкой передач. Стоимость на внедорожник начинается с отметки в 2.7 миллиона рублей.

Любопытный факт – в оснащении автомобиля нет ни одной опции для холодного климата. То есть стоит однозначно забыть про подогрев руля, кресел – даже обогрева зеркал нет. Все таки стоит понимать, что автомобиль, в первую очередь, предназначен для рынка Ближнего Востока.

При написании новости использовалась информация:
Autonews

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