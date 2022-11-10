Дилеры Suzuki стали завозить кроссовер Vitara из ОАЭ

Дилеры японской марки стали обеспечивать себя машинами по каналам параллельного импорта. «Первой ласточкой» стал кроссовер Vitara.

Стоит оговориться сразу – в свое время Vitara считалась кроссовером среднего класса, но теперь ценник на автомобиль такой, его впору записывать в премиальный сегмент. Vitara нынче продают лишь в одной комплектации с атмосферным мотором 1.6, мощностью в 115 лошадиных сил и автоматической коробкой передач. Стоимость на внедорожник начинается с отметки в 2.7 миллиона рублей.

Любопытный факт – в оснащении автомобиля нет ни одной опции для холодного климата. То есть стоит однозначно забыть про подогрев руля, кресел – даже обогрева зеркал нет. Все таки стоит понимать, что автомобиль, в первую очередь, предназначен для рынка Ближнего Востока.