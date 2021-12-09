Дилеры заявляют, что дефицит машин не прекратится

Первый квартал 2022 года отметится продолжением дефицита автомобилей. Это означает, что и цены будут продолжать расти

«Дефицит продолжится в первом квартале 2022 года, это уже ясно. На форуме «РосАвтоДилер» и дилеры, и производители сошлись во мнении, что такого дефицита не было уже много лет. Мы видим падение продаж уже несколько месяцев подряд, весной ситуация не станет лучше, к сожалению» - приводит портал Autonews официальное заявление РОАД. Отметим, что и правительство страны также выражает опасения по поводу сохранения дефицита транспортных средств.

Если же обратиться к статистике продаж, то можно заметить, что наш рынок в ноябре существенно «просел» - за этот месяц было продано немногим больше 125 тысяч автомобилей (125466), что на 20.4 процента меньше показателей за аналогичный период прошлого года. С другой стороны цены растут, и как сообщают наши коллеги из других СМИ сообщают, что выручка российских дилеров выросла в 2,5 раза за первое полугодие.