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2 дек 2022

Дизайнер «Москвича» раскритиковал новую модель

Дизайнер «Москвича» раскритиковал новую модель

Главный дизайнер автомобильного завода имени Ленинского Комсомола (АЗЛК) Игорь Зайцев, работавший на предприятии с 1974 по 1987 годы, высказал свое мнение в отношении новой модели «Москвич 3»

В целом кроссовер был назван современным и стильным, однако от критики отечественный эксперт не удержался – по его мнению у автомобиля нет никакой преемственности со старыми «Москвичами». Также дизайнер пожелал бы убрать всю «китайщину» - под этим термином Зайцев имел в виду выштампови на дверях.

Собственно, новые «Москвичи» представляют собой китайские кроссоверы JAC с иными шильдиками. Напомним, что модель «3» предлагается сегодня с полуторалитровым турбомотором, который развивает 150 лошадиных сил.

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