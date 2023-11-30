Дизель дорожает

Рост цен на дизельное топливо был зафиксирован в 58 регионах Российской Федерации. Согласно опубликованным данным, с 21 по 27 ноября средняя стоимость тяжелого топлива повысилась на 0,3% до 64,26 рублей за литр

Самое сильное подорожание на 4,79 рублей было зафиксировано в Магаданской области. Далее Забайкальский край - 1,12 рублей, Амурская область - 98 копеек и Приморский край - 95 копеек. В столице дизель в зависимости от заправки прибавил в цене 6 копеек (по данным Московской топливной ассоциации - 14 копеек).

Отмечается, что данный рост связан со снятием запрета на экспорт горючего. Это привело к повышению стоимости топлива на внутреннем рынке страны. Вопросы о возвращении ограничений на на поставки такого вида сырья за границу и регулировании предельной стоимости топлива на заправках будут рассматриваться правительством в ближайшее время.