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10 июн 2021

Дизельгейт разрешился полюбовно

Дизельгейт разрешился полюбовно

Правление немецкого концерна Volkswagen выступило с заявлением о досудебном урегулировании иска против бывших топ-менеджеров, которые были повинны в знаменитом топливном скандале

Напомним, дизельгейт разгорелся осенью 2015 года, когда Volkswagen AG признал махинации с рядом дизельных двигателей. Махинации осуществлялись путем перепрограмирования управляющей электроники. Инженеры настроили ее так -  в ходе нормальной езды все экологические ограничители попросту выключались, но активировались во время тестов на чистоту выхлопа.  Так что  формально все ограничения соблюдались.

После всех расследований виновными были признаны четверо представителей топ-менеджмента, включая Руперта Штадлера  (бывшего председателя правления Volkswagen AG) и Мартина Винтеркорна (бывшего генерального директора Volkswagen). Впрочем, как сообщает Reuters, до серьезного разбирательства дело не дойдет – виновники выплатят почти 400-миллионную компенсацию. Занятно, что  большая сумма будет покрыта страхованием ответственности директоров и должностных лиц.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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