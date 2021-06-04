Дэвид Бэкхем занялся автопромом

Нет, известный футболист не стал заниматься самостоятельной сборкой автомобилей - он пошел по иному пути.

Этот путь - инвестиции. Как и положено серьезному бизнесмену. Бэкхем решил вложиться в стартапы. Выбор его пал на стартап Lunaz, который специализируется на конвертировании раритетных ультрадорогих Rolls-Royce, Jaguar и Bentley в электромобили.

Фирма сама по себе очень интересна. Примечателен, как минимум, один факт - в ней работают бывшие сотрудники вышеперечисленных компаний. Каждый из них обладает высокой квалификацией, которая просто необходима в работе с подобными автомобилями. А руководит проектом бывший технический директор формульной команды Renault Дон Хилтон.Издание Autocar сообщает , что футболист выкупил десять процентов акций. В свою очередь в Lunaz отметили, что инвестиции позволят нанять дополнительно 500 квалифицированных рабочих до 2024 года.