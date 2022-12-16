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16 дек 2022

Для Lada Granta смогли «импортозаместить» еще одну деталь

Для Lada Granta смогли «импортозаместить» еще одну деталь

Lada Granta первой встала на конвейер после кризисных событий летом, так как в ней было наибольшее число отечественных компонентов. К сожалению, некоторые детали по-прежнему остаются импортными. Впрочем, завод постоянно работает в этом направлении.

Совсем недавно АвтоВАЗ сообщил о том, что стал применять в конструкции «Гранты» отечественные газовые упоры дверей багажника. Производство новой детали освоил расположенный в Рязанской области завод «СААЗ Комплект».

«Изделие разработано с учетом анализа кинематической схемы работы детали и математического моделирования, с обеспечением ужесточенных требований автопроизводителя. Доводка и испытания упоров проводились на серийных автомобилях в течение года. Стабильность качественных характеристик и долговечность изделий подтверждены лабораторными испытаниями», — говорится в пресс-релизе компании производителя.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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