Для Lada Granta смогли «импортозаместить» еще одну деталь

Lada Granta первой встала на конвейер после кризисных событий летом, так как в ней было наибольшее число отечественных компонентов. К сожалению, некоторые детали по-прежнему остаются импортными. Впрочем, завод постоянно работает в этом направлении.

Совсем недавно АвтоВАЗ сообщил о том, что стал применять в конструкции «Гранты» отечественные газовые упоры дверей багажника. Производство новой детали освоил расположенный в Рязанской области завод «СААЗ Комплект».

«Изделие разработано с учетом анализа кинематической схемы работы детали и математического моделирования, с обеспечением ужесточенных требований автопроизводителя. Доводка и испытания упоров проводились на серийных автомобилях в течение года. Стабильность качественных характеристик и долговечность изделий подтверждены лабораторными испытаниями», — говорится в пресс-релизе компании производителя.