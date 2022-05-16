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16 май 2022

Для перевозки детей в машине не будут требовать специальных кресел

Для перевозки детей в машине не будут требовать специальных кресел
С интересной инициативой выступили Депутаты Государственной думы – они предложили перестать штрафовать водителей за перевозку детей без детских кресел, правда, лишь в том случае, если ребенок инвалид.
Чиновники считают, что нынешние правила перевозки детей на автомобиле плохо приспособлены для лиц с особенностями развития. К примеру, медицинские показатели предписывают возить ребенка с ДЦП лишь в лежачем положении, в то же время детей-аутистов нельзя пристегивать ремнями безопасности. Таких нюансов существует целое множество, и в итоге родители порой должны буквально нарушить закон (и попасть на серьезный штраф), чтобы обеспечить своему ребенку нужные условия.
 
Впрочем, инициатива уже встретилась с серьезной критикой. Так, представители МВД не поддержали новые поправки. Сотрудники ведомства считают, что для перевозки детей-инвалидов необходимо использовать социальное такси.

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