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5 июн 2020

Для поездок по Москве придумали новый тип пропусков

Для поездок по Москве придумали новый тип пропусков

Пропуск для поездок в МФЦ будет действовать один день, и в течение недели его можно получить неограниченное количество раз

В Москве для посещения граждан снова открыты центры госуслуг. Чтобы поехать в МФЦ на машине, водителю необходимо получить специальный цифровой пропуск. Об этом говорится в указе мэра столицы. В документе подчеркивается, что ограничений на количество новых пропусков нет. Действовать такой QR-код будет один день.

Аналогичным образом действуют пропуска для поездок в медучреждения и для волонтерства. Для передвижения по городу в других целях QR-код можно получить только два раза в неделю. Рабочие пропуска уже автоматически продлены до 14 июня. Водители, которые игнорируют эти требования, рискуют получить штраф в размере 5 тыс. рублей. За нарушителями этих правил в Москве следят камеры фото- и видеофиксации.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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