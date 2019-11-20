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20 ноя 2019

Для получения прав придется пописать

Для получения прав придется пописать

С 22 ноября, заработает новый порядок обязательного медосвидетельствования водителей и кандидатов в водители.  Иными словами, получить медицинскую справку станет гораздо сложнее

Сейчас мы немного ударимся в медицину, так как Минздрав призывает всех увидеть в нововведениях лишь благо. Итак, в стремлении не допустить к управлению автомобилями наркоманов и алкоголиков Минздрав велит брать на медкомиссии на анализ мочу и кровь у всех водителей и кандидатов на получение заветной корочки.  Что касается экскрементов, то они предназначены для определения в них психоактивных веществ, иначе говоря, наркотиков. С кровью дела обстоят интереснее – этот анализ должен определять  карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT). Не смущайтесь таких сложных формулировок, проще говоря, это маркер, который показывает регулярную алкогольную нагрузку. В двух словах, если человек пьет алкоголь «аки конь», то анализ  отметит, что человек - алкоголик и права ему выдавать не стоит.

Может быть,  это намерение и благое, но оно серьезно усложнит жизнь нам всем. Дело в том, что новые анализы существенно увеличивают время, затраченное на получения справки, а также ее стоимость. Например,  исходя из нового порядка, Наркодиспансер станет обязательным к посещению, причем дважды. Поясним, сейчас у многих медкомиссий есть постоянный контакт и обмен данными с вышеуказанными учреждениями. Теперь же вам придется в любом случае ехать в диспансер, сдавать анализы, а затем, минимум через четыре часа (столько времени нужно на исследование), возвращаться туда снова за результатом.  Ладно время, но поднимется и цена самой справки, ведь анализы стоят денег, а тот же самый CDT, может стоить около трех тысяч, анализ мочи на вещества – еще столько же. В итоге, сумма затрат на медсправку может превышать семь тысяч рублей.

При написании новости использовалась информация:
Российская Газета

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