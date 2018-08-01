Москва — российский лидер по количеству работающих в городе автомобилей такси. В последнее время их водители все чаще становятся виновниками ДТП, а также попадают в криминальные хроники

В Мосгордуме предложили создать для неблагонадежных водителей таксомоторов «черные списки». Вносить туда предлагается тех, на кого неоднократно поступали жалобы от пассажиров.

«Участились жалобы пассажиров такси, в частности женщин, на нападения водителей и агрессивное поведение в отношении граждан. Это, конечно же, недопустимо. Но еще больше меня возмущает факт того, что таксомоторные компании и агрегаторы не всегда встают на защиту своих клиентов и выгораживают водителей. Мне кажется, что стоит подумать над введением «черного списка» водителей, которые после неоднократных жалоб со стороны людей должны получать запрет на осуществление перевозок пассажиров», - заявил агентству «Москва» заместитель руководителя комитета по безопасности Мосгордумы Андрей Шибаев.

Однако для создания «черного списка» требуется консолидированное решение всех агрегаторов и компаний, предоставляющих таксомоторные услуги. Водитель, которого отключают от одного агрегатора из-за нарушений, переключается на работу с другим и продолжает выполнять заказы.

Кроме того, Андрей Шибаев предложил в обязательном порядке оборудовать все автомобили такси, работающие в Москве, видеорегистраторами, которые будут фиксировать все происходящее в салоне. По его мнению, это поможет в решении возникающих спорных ситуаций.

Ранее Мосгордума предложила запретить таксистам работать более 8 часов в сутки. Но это также требует консолидированного решения агрегаторов и диспетчерских таксопарков, чтобы водитель не смог переключаться между приложениями и продолжать выполнять заказы.