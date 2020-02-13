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13 фев 2020

Для водителей беспилотников создадут особые документы

Для водителей беспилотников создадут особые документы

Водитель-оператор будет обязан иметь российские права, а также документ, подтверждающий право на управление автономным автомобилем

Власти Татарстана разработали первый в России закон о беспилотных автомобилях. Как сообщает «Коммерсантъ», на данный момент этот документ уже поддержал комитет Госсовета по экономике, инвестициям и предпринимательству. В ближайшем будущем законопроект должны рассмотреть депутаты Госдумы.

В документе указывается, что водитель-оператор обязан иметь российские права, а также документ, подтверждающий право на управление автономным автомобилем. Сам беспилотник должен быть застрахован на случай ДТП и защищен от взлома. Все данные о поездке предлагается записывать с помощью специальных устройств.

Также авторы документа настаивают на адаптации дорожной разметки, знаков и другой инфраструктуры под автономные транспортные средства. Ранее о грядущих изменениях в правилах дорожного движения в связи с появление беспилотных автомобилей заявил вице-президент по технологиям НП «ГЛОНАСС» Евгений Белянко. По его словам, что нововведений следует ждать к 2022 г., когда в России закончится юридический эксперимент в сфере беспилотного транспорта, утвержденный правительством в конце 2018 года.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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