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28 окт 2021

Для водителей готовят новый штраф

Для водителей готовят новый штраф

Если задуматься, то штрафы являются достаточно дорогой статьей расходов.  Судите сами - не заплатил за парковку? Готовься отдать пять тысяч плюс некоторую сумму с верху, если автомобиль эвакуировали. Выехал на выделенную полосу - платишь три тысячи.  Каждый месяц в список санкций добавляют новые, которые также бьют по карману.  Буквально на днях в Минюсте рассказали о внедрении нового штрафа!

Как сообщает «Интерфакс», такой штраф водителям придется заплатить за опасное вождение. А что подразумевается под данным термином? Речь идет о некоторых опасных маневрах вроде препятствия обгонам, резкого торможения, выполненного не ради предотвращения аварии и так далее.  Любопытный факт, в ПДД эти понятия внесли еще в 2016 году, но по каким-то неведомым причинам на законодательном уровне ответственность за данные нарушения до сих прописана не была.

Конечно же, в 2018 году в ГИБДД разработали целый законопроект, который предполагал внедрение штрафа в размере пяти тысяч рублей. Правда, комитет Госдумы по законодательству отправил проект на доработку. 

При написании новости использовалась информация:
РБК

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