Дмитрий Медведев утвердил правила тюнинга

Правительство РФ утвердило правила для проверки и контроля переделанных или дооснащенных нестандартным оборудованием автомобилей. Соответствующий документ подписал премьер-министр Дмитрий Медведев

В постановлении говорится: «До настоящего времени порядок внесения изменений в конструкцию машин утвержден не был, что делало этот процесс сложным, запутанным и дорогостоящим для автовладельцев. Подписанным постановлением такой порядок утвержден».

Согласно новым правилам, чтобы сделать автотюнинг, нужно обратиться в ГИБДД с заключением технической экспертизы, выданной испытательной лабораторией. В свою очередь, Госавтоинспекция может отказать в выдаче разрешения, если изменения приведут к уничтожению идентификационного номера, изменению базы, увеличению разрешенной максимальной массы, замене кузова, кабины или шасси частями, которые не предусмотрены маркой автомобиля. После выдачи разрешения и изменений в конструкции машины ее надо снова отправить на осмотр в ГИБДД.