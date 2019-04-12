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12 апр 2019

Дмитрий Медведев утвердил правила тюнинга

Дмитрий Медведев утвердил правила тюнинга

Правительство РФ утвердило правила для проверки и контроля переделанных или дооснащенных нестандартным оборудованием автомобилей. Соответствующий документ подписал премьер-министр Дмитрий Медведев

В постановлении говорится: «До настоящего времени порядок внесения изменений в конструкцию машин утвержден не был, что делало этот процесс сложным, запутанным и дорогостоящим для автовладельцев. Подписанным постановлением такой порядок утвержден».

Согласно новым правилам, чтобы сделать автотюнинг, нужно обратиться в ГИБДД с заключением технической экспертизы, выданной испытательной лабораторией. В свою очередь, Госавтоинспекция может отказать в выдаче разрешения, если изменения приведут к уничтожению идентификационного номера, изменению базы, увеличению разрешенной максимальной массы, замене кузова, кабины или шасси частями, которые не предусмотрены маркой автомобиля. После выдачи разрешения и изменений в конструкции машины ее надо снова отправить на осмотр в ГИБДД.

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При написании новости использовалась информация:
Коммерсант, РБК

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