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1 окт 2020

До 30% АЗС в России могут закрыться из-за новых требований

До 30% АЗС в России могут закрыться из-за новых требований

Уже до конца 2020 года в России может закрыться до 30% АЗС. Причина — ужесточение техтребований: с 1 октября вступает в силу новый национальный стандарт, согласно которому топливораздаточные колонки (ТРК) необходимо оснащать программным обеспечением, отслеживающим недолив топлива

По данным Российского топливного союза (РТС), пока ни одна АЗС в России не установила соответствующее ПО. Об этом пишут «Известия».

Главное требование касается точности отпуска топлива. Ранее этот показатель был равен 0,5 мл на литр (из них 0,25 мл на литр с учетом температур). С 1 октября он составит 0,25 мл на литр без учета температур. Без нового оборудования АЗС не смогут соответствовать таким требованиям. Еще одна проблема связана с тем, что владельцам частных АЗС это оборудование будет не по карману — так сказали в Независимом топливном союзе (НТС).

При написании новости использовалась информация:
Drom

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