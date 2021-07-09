Dodge выпустит электрический маслкар

Вообще за такое обычно анафеме предают, ведь на святое же покушаются. Однако, факт остается фактом – американский производитель запускает линейку электрических маслкаров

Вообще, подробностей о таком Dodge в данный момент нет – есть тизерный ролик, где в кадре носится машина – похожая на Charger первого поколения - да того самого из семидесятых годов. Точно можно говорить и о серьезном запасе хода, так как в основу машины ляжет одна из четырех платформ концерна Stellantis: STLA Small, STLA Medium, STLA Large и STLA Frame, которые обеспечат пробег в 500–800 километров.

Теперь затронем мощность - в компании говорят о том, что инженеры Dodge достигли предела возможностей двигателей внутреннего сгорания, и переход на электротягу позволит компании подняться новый уровень. Впрочем, четкие параметры не озвучиваются.