Автомобили с автоматическими трансмиссиями становятся все более популярными в России, постепенно вытесняя с рынка традиционную «механику»

Причем продажи двухпедальных версий растут уже третий год, а по итогам первого полугодия доля автомобилей с АКП превысила 55%.

Согласно оценке аналитического агентства «Автостат», в первом полугодии 2018 года в нашей стране было реализовано около 440 тыс. новых легковых автомобилей, оснащенных автоматической трансмиссией. Это составляет 55,5% от общего объема российского рынка.

Как отмечают эксперты агентства, рыночная доля «автоматов» в России продолжает расти, достигнув рекордного уровня, причем уже третий год подряд она составляет свыше 50%. К автоматической трансмиссии аналитики относят как классические «автоматы», так и «роботы», вариаторы и т.п.

Учитывая тот факт, что по итогам 2017 года доля продаж автомобилей с АКП в России составила 54%, за первые шесть месяцев нынешнего года этот показатель увеличился на 1,5 процентных пункта.

