Доля автомобилей с автоматической коробкой в России достигла рекордных 70%

Если в 2005 году доля новых автомобилей с автоматической коробкой передач (включая вариаторы и роботизированные коробки) составляла всего 20%, то к первой половине 2025 года она впервые превысила отметку в 70%. Об этом сообщил глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков

Наибольший вклад в сохранение популярности «механики» вносят отечественные бренды. Так, у УАЗа 100% всех продаж по-прежнему приходится на автомобили с тремя педалями. У Lada этот показатель составляет 82%. При этом среди китайских производителей «механика» встречается все реже (в среднем только 6% продаж). Однако есть исключения. У Great Wall и JAC доля автомобилей с МКПП достигает 35% и 32% соответственно (благодаря пикапам в линейке).

Рост популярности “автоматов” наблюдается на протяжении двух десятилетий практически без перерывов. Единственными исключениями стали 2015 и 2022 годы. Тогда на фоне общего снижения продаж новых автомобилей, увеличилась доля АвтоВАЗа, который преимущественно предлагал модели с механической коробкой передач.