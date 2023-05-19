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19 май 2023

Доля Geely в Aston Martin увеличилась более чем вдвое

Доля Geely в Aston Martin увеличилась более чем вдвое

Китайская автомобильная компания Geely увеличила свою долю в британском производителе спортивных автомобилей Aston Martin до 17 процентов, что делает ее одним из крупнейших акционеров на сегодняшний день

Geely приобрела первоначальную долю в Aston Martin еще осенью прошлого года и тогда она составляла семь процентов. С тех пор китайский концерн продолжает инвестировать средства и расширять свой контроль над компанией. Это не первый раз, когда Geely показывает интерес к иностранной автомобильной индустрии. Компания уже приобрела Volvo и Lotus, а также имеет долю в компании Daimler AG. Увеличение доли в Aston Martin может быть еще одним шагом в стратегии компании по расширению своего присутствия на мировом автомобильном рынке.

С какой целью Geely наращивает своё участие в Aston Martin, не уточняется. Эксперты называют два варианта. Первый – китайский капитал может помочь Aston Martin выйти из финансовых трудностей. Второй вариант - китайский концерн может помочь производителю спортивных автомобилей разработать новые модели для азиатского рынка, который очень интересует руководство Aston Martin.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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