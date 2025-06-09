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9 июн 2025

Доля китайских автомобилей в России в мае достигла 54%

Доля китайских автомобилей в России в мае достигла 54%
Автор фото: ru.freepik.com

В Мае 2025 года китайские бренды заняли больше половины российского рынка новых легковых автомобилей. Такие данные озвучил генеральный директор агентства «Автостат» Сергей Целиков

Российские марки обеспечили 33,1% продаж (в сумме с компаниями из поднебесной – это чуть больше 87% рынка). Однако по сравнению с маем прошлого года, обе категории продемонстрировали снижение доли на 32%, что говорит о серьезной трансформации рыночной структуры.

Присутствие японских и немецких брендов оказалось минимальным – по 2,7% соответственно. Южнокорейские марки, некогда занимавшие существенную долю, сократились до 1,3%. При этом модель Hyundai Solaris, несмотря на иностранное происхождение, учитывается как российская, поскольку производится на территории РФ и формально входит в долю отечественных марок.

В сегменте электромобилей наблюдается спад: в мае было реализовано 786 электрокаров, что на 28% меньше, чем годом ранее. Наибольший спрос пришелся на модели марок Zeekr, Evolute, Avatr, Geely и BYD.

Общий объем продаж новых легковых автомобилей в стране в мае составил 91,22 тысячи единиц – это на 10,7% меньше, по сравнению с апрелем и на 28,3% меньше, чем в мае 2024 года. Причинами снижения аналитики называют большое количество нерабочих дней в праздничный период и сохраняющиеся высокие процентные ставки по автокредитам, которые продолжают сдерживать спрос.

При написании новости использовалась информация:
t.me/sergtselikov/485

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