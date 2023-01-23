Доля кредитных автомобилей на российском рынке достигла рекорда

В 2022 году доля кредитов, выданных на покупку новых российских автомобилей, увеличилась до 42 процентов.

Как сообщают финансовые аналитики, среди новых машин наиболее популярными у заемщиков оказались Lada Granta, Hyundai Creta, Lada Niva, Hyundai Solaris и Kia Rio. Однако, в то же время большая часть кредитных контрактов была оформлена в рамках покупки автомобилей с пробегом.

Еще один важный нюанс – возраст приобретаемых машин растет. Кроме того эксперты считают, что в 2023 году дефицит автомобилей в России сохранится. Параллельный же импорт обеспечит не более 10-15 процентов продаж.